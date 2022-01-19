Киев, , 15:00 — REGNUM Порядка 1 млн доз вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer передали Украине власти США в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом 19 января сообщает американское посольство в Киеве на своей странице в соцсети Facebook.

Вакцина компании Pfizer Pfizer.com

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«Правительство США передало Украине ещё около миллиона доз вакцин Pfizer против COVID-19», — говорится в сообщении дипмиссии США.

Также указывается, что эта поставка препарата является глобальной помощи для защиты жителей Украины от нового заболевания, что особенно важно в условиях распространения штамма коронавируса «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января Латиноамериканский банк развития CAF утвердил отраслевой кредит в размере 120 миллионов долларов США для ускорения вакцинации против коронавируса в Перу.