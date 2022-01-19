Москва, 19 января, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Сейчас крипторынок находится в фазе распределения, которая началась во второй половине 2021 года. Крупные инвесторы фиксируют свои предыдущие покупки, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик 8848 Invest Марк Сорокин.

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«Вместе с перекупленностью большей части цифровых активов на настроения инвесторов повлияли и фундаментальные факторы мировой экономики.

В первую очередь, можно отметить кризис на китайском строительном рынке и проблемы крупнейших национальных застройщиков Evergrande Group и Country Garden, общий негативный фон на фондовых рынках и ожидание повышения ставки ФРС США.

Разворот тренда вверх будет формироваться не сразу и будет происходить в несколько этапов, которые могут продлиться три и более месяцев.

Что же касается ориентиров по движению цены, то пока стоит ожидать полного распределения предыдущего импульса роста, который начинал формироваться в районе $30 тыс. за BTC.

Вполне вероятно, что можем будет увидеть и падение даже ниже $30 твс., так как именно там будет располагаться большой кластер ликвидности в виде стоп-лоссов участников. Также нужно понимать, что снижение ниже $30 тыс, будет триггером для многих участников к открытию новых позиций.

Сейчас цена BTC находится у промежуточного уровня поддержки, с которого можно увидеть как минимум откатное движение вверх, хотя бы для добора новой ликвидности для дальнейшего снижения.

С этой точки зрения, на короткое время котировки могут уйти в районе $53 тыс. за BTC», — считает эксперт.

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