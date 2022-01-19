Санкт-Петербург, 19 января, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» может купить нападающего бразильского клуба «Интернасьонала» Юри Алберто. Об этом 19 января сообщает RMC Sport.

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По информации источника, Алберто может стать заменой Сердару Азмуну, у которого летом 2022 года истекает срок контракта с «Зенитом».

Алберто с 2020 года играет за «Интернасьонал», в который перешёл из «Сантоса». Его контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.

В бразильской Серии А сезона-2021 Алберто сыграл в 33 матчах, в которых забил 12 голов и отдал три голевые передачи.