Париж, , 14:59 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон перед членами Европарламента в Страсбурге заявил, что России предложат инициативу по европейской безопасности, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Pablo Tupin-Noriega

«Cледующие несколько недель должны привести к выработке предложения по созданию нового порядка европейской безопасности и стабильности», — продолжил президент Франции.

По словам главы французского государства, необходимо сначала выстроить новый порядок в рамках ЕС, затем поделиться им с союзниками в рамках НАТО, а затем предложить данную инициативу России.

Эммануэль Макрон также призвал «искать политическое решение на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции заявил, что для него большая честь выступать в Европейском парламенте в Страсбурге.

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