Лос-Анджелес, США, 19 января, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Обвинение в непредумышленном убийстве предъявлено в американском штате Калифорния водителю, который устроил ДТП со смертельным исходом, управляя автомобилем Tesla вместе с автопилотом. Это первый подобный случай, сообщает агентство Associated Press.

Mqofscots Tesla Model S

ДТП произошло в марте 2019 года в пригороде Лос-Анджелеса. 27-летний Кевин Джордж Азиз Риад двигался на высокой скорости на автомобиле Tesla Model S, проехал на красный свет и врезался в автомобиль Honda Civic. Два человека в этой машине погибли.

Свою вину в непредумышленном убийстве водитель Tesla не признал, на время разбирательства его отпустили под залог. Хотя применение автопилота не упоминается в официальных документах, на минувшей неделе Национальное управление дорожной безопасности США подтвердило, что водитель пользовался частично автоматизированной системой вождения.

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