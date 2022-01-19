Чебоксары, 19 января, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Чувашии планируют модернизировать систему «112», предназначенную для вызова экстренных служб. Информация о происшествиях будет приниматься без звонка оператору. Об этом заявил глава республики Олег Николаев, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе по итогам межведомственного заседания.

Наталия Николаева ИА REGNUM Мобильный телефон

На заседании обсудили работу государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Особое внимание было уделено развитию системы «112». Руководитель региона сообщил, что «в ближайшей перспективе предстоит модернизация» системы.

«Будет внедрено программное приложение для мобильных устройств, позволяющее сообщать о происшествиях посредством направления видеосообщений либо печатного текста, без непосредственного звонка оператору», — сказал Олег Николаев.

Напомним, 1 января 2022 года в России вступил в силу федеральный закон о создании во всех регионах операторов системы-112 и диспетчерских служб. Позвонить на номер «112» можно не только при отсутствии средств на счету, но и сим-карты.

Как сообщало ИА REGNUM, система «112» предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению — в частности, при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и других происшествиях. В тестовом режиме система начала работать в Чувашии в июне 2017 года, а окончательно запущена в эксплуатацию в сентябре 2019 года.