Казань, 19 января, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Облачная с прояснениями погода прогнозируется в предстоящие сутки в Татарии. В отдельных районах республики ожидается туман и слабая метель, местами подморозит до 16 градусов, сообщает региональное управление Гидрометцентра.

shevgota Метель

В течение дня, 20 января, пройдет небольшой снег. Местами вероятен туман, ночью слабая метель. Ветер северо-западный с переходом на южный умеренный. Температура воздуха ночью составит —5…—10˚С, при прояснениях до —16˚С, днем прогнозируется —3…—8˚С. На дорогах гололедица.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии 18 января ограничили движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке с 1194-го по 1375-й км федеральной автодороги М-5 «Урал».

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