Сеул, , 14:57 — REGNUM Власти Сеула выдадут ваучеры на сумму 2 миллиона вон (~$1,6 тыс.) всем детям, родившимся в 2022 году. Об этом сообщает KBS со ссылкой на власти столицы.

Новорожденный Government of Alberta

По их словам, ваучер будет предоставлен новоиспеченным родителям после регистрации новорожденного. Заявки принимаются в общественных центрах, а также на веб-сайте правительства.

Известно, что ваучер можно будет использовать в течение года после рождения ребенка.

В администрации города отметили, что принятые меры должны частично ослабить нагрузку на семейный бюджет.

Между тем столичные власти также увеличили возраст детей, до которого родители имеют право получать ежемесячное пособие в размере 100 тыс. вон (~$84).