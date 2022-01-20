Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект, вводящий полный запрет продажи вейпов, внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Запрет курения

Предлагается установить запрет продажи никотинсодержащей жидкости и устройств для ее доставки. Изменения вносятся в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Сейчас в России предусмотрены ограничения продажи электронных сигарет, с 2021 года их можно продавать только в специализированных магазинах.

В то же время полный запрет продажи электронных сигарет существует во многих странах, например, в Индии, Сингапуре, Малайзии, Австралии, Бразилии, и так далее.

В 2021 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала ввести меры по ограничению распространения электронных сигарет. В ВОЗ обеспокоены тем, что электронные сигареты часто рекламируются детям и подросткам производителями табачной и смежных отраслей, «которые используют тысячи привлекательных ароматов и вводят в заблуждение заявлениями о своей продукции».

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