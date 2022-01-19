Женева, Швейцария, 19 января, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Прошедший 2021 год стал одним из семи самых тёплых лет за всю историю наблюдений. Об этом 19 января заявили во Всемирной метеорологической организации.

Жара

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«Средняя глобальная температура в 2021 году была примерно на 1,11 (± 0,13) °C выше доиндустриального (1850—1900 гг.) уровня. Согласно всем данным, собранным ВМО, 2021 год стал седьмым годом подряд (2015—2021 гг.), когда глобальная температура была выше доиндустриального уровня более чем на 1 °C», — отмечено в заявлении ВМО.

Так, 2021 год запомнится рекордной температурой почти 50 °C в Канаде, сравнимой со значениями, зарегистрированными в жаркой пустыне Сахара в Алжире, исключительными осадками и смертоносными наводнениями в Азии и Европе, а также засухой в некоторых частях Африки и Южной Америки.

В ВМО добавили, что самые тёплые семь лет следовали с 2015 года, при этом 2016, 2019 и 2020 годы составляют тройку самых тёплых. В 2016 году произошло исключительно сильное явление Эль-Ниньо, которое способствовало рекордному среднему глобальному потеплению.

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«Следующие один за другим явления Ла-Нинья означают, что потепление в 2021 году было относительно менее выраженным по сравнению с последними годами. Несмотря на это, 2021 год все равно был теплее, чем предыдущие годы, находившиеся под влиянием Ла-Нинья», — сказал генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.

Добавим, что ВМО использует шесть международных комплектов данных для обеспечения наиболее полной, авторитетной оценки температуры.