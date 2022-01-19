Красногорск, , 14:52 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 1368 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 19 января Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 611 986 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 672 359.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 19 января число жертв COVID-19 увеличилось на 38 человек.

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