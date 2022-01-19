Москва, 19 января, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Условия для российского фондового рынка акций складываются невыгодные, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела анализа акций ФГ «ФИНАМ» Наталья Малых.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Фондовый рынок

«На глобальном рынке акций идет фиксация прибыли после ралли, поводом к которой выступают намерения ФРС США выйти из ультрамягкой денежно-кредитиной политики, укрепление доллара, а также распространение омикрона.

На российские акции дополнительно наслаивается санкционная тема. Технический эффект также оказывает срабатывание стоп-лоссов и маржин-коллов.

Сегодня, 19 января, наблюдается рост, но насколько он окажется большим и устойчивым сказать сложно. Торги определяются в большей степени переговорами, а там сейчас ставки повышаются.

Если в новостных лентах появится очередной негатив, то продажи возобновятся. Какой-то длинный и устойчивый рост, который вернет индекс к историческим пикам, невозможен без утихания темы санкций и конфликтов.

И хотя цены на некоторые акции кто-то может счесть дешевыми («Аэрофлот», например, на кризисных уровнях), на мой взгляд, «ножи ловить» не стоит.

В переговорах с Западом сложно разглядеть признаки улучшений, технически индекс Мосбиржи пока выглядит слабо, и в скором времени может просесть еще ниже, до 3200 пунктов.

Кроме того, дополнительное предложение на рынке акций возникает из-за решения перевести капитал из акций в ОФЗ, доходность по которым приближается к 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, рекордный за последний год обвал произошел на российском фондовом рынке утром 19 января.

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