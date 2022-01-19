Оренбург, 19 января, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В Перми пришлось закрыть на неопределённое время главный ледовый парк «Новогодье» на эспланаде. Причиной для такой меры стало потепление. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Закрытый ледовый городок в Тюмени

«Это необходимо для обеспечения сохранности ледовых объектов. Когда позволят погодные условия, ледовый парк вновь продолжит свою работу», — сказали в администрации города.

Стоит отметить, согласно метеопрогнозу, на этой неделе (17−23 января) ожидается первое с начала месяца существенное потепление. Его пик придется на среду (19 января). Умеренные морозы в регион вернутся с 21 января.