Махачкала, 19 января, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Дагестане принято кадровое решение в отношении двоих сотрудников управления МВД по региону. За драку друг с другом они уволены. Однако на этом конфликт не исчерпан. Руководство МВД организовало внутреннюю проверку в отношении уже бывших сотрудников, сообщили 19 января в пресс-службе ведомства.

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«Назначена проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям участников произошедшего и их непосредственным руководителям», — сообщается на официальной странице МВД в соцсети Instagram.

Инцидент произошел 18 января при патрулировании улиц Махачкалы сотрудниками полка ППСП УМВД России по городу Махачкале. На кадрах видео, опубликованных в соцсетях, двое полицейских после словесной перепалки стали наносить удары друг другу. В ситуацию вмешались их коллекги, пытаясь разнять дерущихся.