Сеул, , 14:47 — REGNUM Южнокорейский производитель Samsung допустил утечку фотографий своего нового планшетного компьютера Galaxy Tab S8 Ultra. Об этом 19 января сообщает портал Mashable.

Samsung StockSnap

Ожидается, что компания представит новое устройство 8 февраля 2022 года. Фотографию планшета компания выложила на странице поддержки голосового помощника Bixby, что заметили журналисты. В тексте публикации не упоминалось про Galaxy Tab S8 Ultra, однако на вставленном в неё снимке был запечатлён планшетный ПК с «врезанной» камерой, которого пока нет в официальной линейке Samsung.

https://twitter.com/mashable/status/1483733550893608960

Ранее в сети появилась информация, что Galaxy Tab S8 Ultra будет оборудован 14,6 дюймовым дисплеем Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 8 Gen 1, и в зависимости от версии будет иметь 8, 12 или 16 гигабайт оперативной памяти и накопитель ёмкостью 128, 256 или 512 гигабайт.

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