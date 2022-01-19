Сеул, 19 января 2022, 14:47 — REGNUM Южнокорейский производитель Samsung допустил утечку фотографий своего нового планшетного компьютера Galaxy Tab S8 Ultra. Об этом 19 января сообщает портал Mashable.

Samsung
Samsung
StockSnap

Ожидается, что компания представит новое устройство 8 февраля 2022 года. Фотографию планшета компания выложила на странице поддержки голосового помощника Bixby, что заметили журналисты. В тексте публикации не упоминалось про Galaxy Tab S8 Ultra, однако на вставленном в неё снимке был запечатлён планшетный ПК с «врезанной» камерой, которого пока нет в официальной линейке Samsung.

https://twitter.com/mashable/status/1483733550893608960

Ранее в сети появилась информация, что Galaxy Tab S8 Ultra будет оборудован 14,6 дюймовым дисплеем Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 8 Gen 1, и в зависимости от версии будет иметь 8, 12 или 16 гигабайт оперативной памяти и накопитель ёмкостью 128, 256 или 512 гигабайт.

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