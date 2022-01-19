Восточный Иерусалим, , 14:48 — REGNUM Израильская полиция арестовала несколько человек, участвовавших в акции протеста в Восточном Иерусалиме. Об этом 19 января сообщает агентство Al-Quds.

Протесты в Палестине Gigi Ibrahim

По данным журналистов, арестованные выступали против выселения и сноса дома, принадлежащего палестинской семье, в районе Шейх-Джаррах.

Отмечается, что всего были арестованы 18 человек, в том числе — израильские активисты, выступающие против ущемления арабского населения страны.

Снос дома вызвал массовые беспорядки по всей палестинской территории. Фронт национального освобождения Палестины и ряд других партий призвали своих сторонников к мобилизации для участия в акциях протеста.

Ранее, снос дома в районе Шейх-Джаррах осудил ряд международных правозащитных организаций и официальных лиц в ЕС и США. Последняя эскалация ситуации в этом районе привела к полномасштабным столкновениям между движением ХАМАС и Израилем весной 2021 года.