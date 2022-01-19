Кабул, , 14:45 — REGNUM Источники в Афганистане сообщили об открытии плотины «Камал Хан» и притоке воды к границам Исламской Республики Иран. Об этом сообщает информационное агентство «Тасним».

Плотина Ингурской ГЭС Donovan Driver

Собеседники издания заявили, что сброс был произведен 18 января днем, но из-за не проводившихся дноуглубительных работ в русле реки и нестабильных погодных условий поступление воды в Иран неясно, но, вероятно, вода достигнет границ Ирана около полудня 19 января.

Сброс воды из плотины «Камал Хан» был осуществлен на основе консультаций между официальными лицами Исламской Республики Иран и главой правительства Афганистана.

«Я выражаю признательность за выполнение обещания по сбросу вод плотины «Камал Хан», данного официальными лицами «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказал Хасан Каземи Коми, специальный представитель Ирана по Афганистану.