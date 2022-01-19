Уфа, , 14:46 — REGNUM Пассажирский автобус «Газель» загорелся в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС по региону.

Горящая машина SpreeTom

Днем 19 января спасатели г. Салавата получили сообщение о том, что на бульваре Салавата Юлаева горит пассажирская «Газель», которая курсировала по маршруту № 36.

По тревоге были подняты девять огнеборцев на четырёх единицы техники. Прибывшие на место происшествия подразделения ликвидировали горение.

Сообщается, что пассажиры из автобуса эвакуировались самостоятельно. К счастью обошлось без пострадавших и погибших.