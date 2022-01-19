Варшава, , 14:44 — REGNUM За последние сутки в Польше задержали 33 человека, которые незаконно пересекли границу страну с Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 19 января.

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

«Все 33 нелегальных иммигранта задержаны. Среди них удалось установить граждан Сирии, Ирака, Кубы, Палестины, Туркмении и Белоруссии», — говорится в сообщении пограничного ведомства Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.

2 сентября президент Польши Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.