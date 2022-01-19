Вологда, 19 января, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Жителю Вологды предъявлено обвинение в тройном убийстве, одной из жертв стал трехлетний ребенок, сообщает СУ СКР.

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По данным ведомства, убийство произошло 1 января 2022 года. По версии следствия, 26-летний подозреваемый, находившийся в гостях у своей 34-летней знакомой, после ссоры с ней поочередно задушил сначала хозяйку квартиры, а затем ее 3-летнего сына, после чего скрылся с места убийства.

«Спустя два дня мужчина пришел в квартиру к своему 83-летнему соседу, чтобы занять у того денег. После того, как пенсионер отказал ему, напал на него, задушил, нашел в квартире деньги и также скрылся», — сообщили в Следкоме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае задержан подозреваемый в убийстве малолетнего ребенка.