Джакарта, , 14:43 — REGNUM В общей сложности 3078 домов пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло в провинции Бантен в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Землетрясение в Индонезии UCL Mathematical & Physical Sciences

«395 домов сильно повреждены, 692 дома умеренно повреждены и 1991 дом почти не пострадал», — говорится в заявлении национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии.

Кроме того, землетрясение повредило здания 51 школы, 17 медицинских учреждений, 8 государственных учреждений и 21 место отправления культа.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель губернатора Джакарты Ахмад Риза Патриа заявил, что в 43 школах столицы Индонезии зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.

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