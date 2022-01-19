Москва, 19 января, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Объем снижения вложения России в ценные бумаги правительства США ($1,3 млрд) — довольно заметный: фактически, за ноябрь 2021 года позиция сократилась на треть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Ковалев.

Деньги

«По-видимому, снижение обусловлено фактором санкций США против России. При обострении внешнеполитической повестки дня вложения России в госбумаги США теоретически могут быть и заморожены.

Поскольку данный фактор с ноября не просто не потерял своей актуальности, но и сильно обострился, то роста объема вложений по итогам декабря 2021 года и января 2022 ждать, по-видимому, не приходится.

Кроме того, процентные ставки и доходности сейчас растут (то есть цены облигаций падают), поэтому даже без учета рисков геополитики сокращение позиции выглядит оправданным», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия снизила объем вложений в государственные ценные бумаги США с $3,72 млрд в октябре до $2,409 млрд в ноябре 2021 года, следует из отчетности американского Минфина.

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