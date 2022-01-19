Ярославль, 19 января, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков посетит с визитом Ярославскую область 20 января. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Yabloko.ru Николай Рыбаков

Цель визита Рыбакова — поддержать позицию жителей города в вопросе выборов депутатов городской думы.

«Более 4700 жителей города приняли участие в онлайн-опросе на эту тему. Во время визита руководитель партии также оценит состояние объектов ЮНЕСКО в исторической части города, посетит мемориал жертв политических репрессий, встретится с журналистами и блогерами Ярославля, проведет встречу с членами партии регионального отделения «Яблока», — уточнили в пресс-службе «Яблока».

Напомним, сейчас ярославское отделение партии осталось без руководителя. Бывший лидер Олег Виноградов был отстранён решением федерального бюро «Яблока» и исключен из партии.