Москва, , 14:34 — REGNUM Депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с просьбой прояснить ситуацию со списанной с баланса госучреждений мебелью, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

Ярослав Нилов Duma.gov.ru

«Обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с просьбой обозначить позицию ведомства по этому вопросу. Уверен, можно решить его в более конструктивном ключе. Те же ветеранские организации готовы принять списанную мебель. Нужно лишь формализовать упрощенную процедуру такой передачи», — отметил Нилов в телеграмм-канале.

При этом он обратил внимание на то, что списанная мебель далеко не означает «убитая в хлам», она сохраняет абсолютное большинство функциональных и потребительских свойств.

«Почему бы вместо утилизации (которая, кстати, подразумевает дополнительные бюджетные расходы) просто не передать такую мебель социально ориентированным некоммерческим организациям, остро нуждающимся в инвентаре? Оказывается, есть свои препятствия и нормативные сложности», — указал депутат.

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