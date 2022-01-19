Пенза, 19 января, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В Пензенской области 20 января прогнозируется облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег, ночью похолодает до —19°C, сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Anyt_Havaub Мороз

Ночью ожидается ветер переменных направлений 4−9 м/с, днем — юго-западный 6−11 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит от 8 до 13 градусов мороза, местами до —19°C. Днем немного потеплеет, столбики термометров не опустятся ниже —10ºС. Местами пройдет небольшой снег.

Как сообщало ИА REGNUM, погода в Москве начнет меняться 22 и 23 января, температура воздуха понизится до —7°C.

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