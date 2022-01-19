Уфа, 19 января, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Совместное предприятие Башкирской содовой компании (БСК) и казахстанского АО «Каустик» намерены создать в специальной экономической зоне «Павлодар». Об этом 19 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Photolure Сотское месторождение

Данный вопрос рассматривался на первом заседании рабочей группы по развитию сотрудничества между Башкирией и Казахстаном.

В рамках реализации проекта, планируется организовать несколько высокотехнологичных производств, которые обеспечат эффективную комплексную переработку сырья титан-цирконовых месторождений страны в востребованные продукты высокого передела.

«Проект с предполагаемым объёмом инвестиций порядка одного млрд долларов позволит создать 1 240 новых рабочих мест и обеспечит импортозамещение в ключевых областях химической и лакокрасочной промышленности. В частности, в рамках проекта появится единственный в СНГ производственный комплекс по выпуску оксихлорида циркония», — приводит пресс-служба слова генерального директора «Башкирской содовой компании» Эдуарда Давыдова.

В декабре 2021 года в Уфе в ходе международной недели бизнеса было подписано соглашение об основных принципах реализации проекта по формированию химического кластера. Стороны приступили к исполнению дорожной карты проекта.

«Начались необходимые внутрикорпоративные согласования, комплекс мероприятий по совместной оценке активов, определены условия и порядок вхождения АО «Каустик» в ТОО «БСК-Казахстан». «Башкирская содовая компания» завершила процедуру оформления права недропользования на месторождения «Ащисай» и «Новомихайловское». Также стартовала разработка предварительного и основного технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта по модернизации мощностей АО «Каустик» с увеличением мощности выпуска хлора и каустической соды, организацией производства оксихлорида циркония», — говорится в сообщении.

ТЭО предусматривает обеспеченность инвестиционного проекта сырьём на 20 лет. В качестве сырьевой базы рассматриваются четыре казахстанских месторождения, на два из которых «БСК» уже получила права. По третьему месторождению сейчас идут переговоры, по четвёртому пока не определён юридический статус.

Сообщается, что в текущем году «БСК» намерена поставить потребителям из Казахстана 320 тысяч тонн своей продукции на сумму около 87 млн долларов. При этом наибольшую долю экспорта составит карбонат натрия и кальцинированная сода.