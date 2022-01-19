Ульяновск, 19 января, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области после сильных снегопадов ожидается гололедица. Об этом сообщает управление МЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

В ведомстве предупреждают о «жёлтом» уровне погодной опасности (то есть стихия потенциально опасна). По данным управления, ночью и днём 20 января на дорогах ожидается гололедица.

По данным ульяновского центра по гидрометеорологии, ночью 20 января температура воздуха составит −6…−11 градусов мороза, ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег. Днём температура поднимется до −3…−8 градусов, преимущественно будет без осадков. На отдельных участках дорог — гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в круглосуточный режим работы перевели дорожные службы. Одномоментно на дороги выводят до 400 единиц спецтехники.

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