Каир, , 14:38 — REGNUM Группа египетских специалистов объявила о наборе команды добровольцев для клинических испытаний новой вакцины от COVID-19. Об этом сообщает официальная газета Al-Dostor.

Вакцина (сс) whitesession

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По данным журналистов, исследователи набирают подопытных из числа взрослых людей в возрасте 20−50, не имеющих хронических заболеваний.

Как заявил руководитель клинических испытаний Усама Азми, для первого этапа потребуется 50 добровольцев.

«Нам нужны здоровые добровольцы, которые ранее не болели COVID-19, не привились ни одной из существующих вакцин. Нам нужны 50 добровольцев для проведения клинических испытаний национальной египетской вакцины, и все тесты, которые пройдут добровольцы перед испытаниями, будут бесплатными», — заявил Усама Азми.