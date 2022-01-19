Оренбург, , 14:39 — REGNUM В Оренбургской области в 2022 году на благоустройство общественных территорий выделят 1 млрд рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул 56».

Благоустройство

По данным минстроя региона, в 26 муниципальных образованиях благоустроят 35 объектов. Помимо этого, еще четыре проекта будут реализованы в Абдулино, Медногорске, Орске и Ясном как победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

На 18 января контрактация по объектам составляет более 72%. Работа по заключению контрактов должна завершиться до 1 апреля.

Благодаря федеральному проекту в Оренбуржье за последние четыре года благоустроено 250 парков, скверов и дворов.