Москва, 19 января, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России просит признать движение «Колумбайн» террористическим, сообщили 19 января в пресс-службе Верховного суда РФ.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Генеральная прокуратура РФ

«Суд рассмотрит иск Генеральной прокуратуры 2 февраля», — сообщили в пресс-службе.

Заседание пройдет в закрытом режиме, добавили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля 1999 года два ученика старших классов школы «Колумбайн» совершили атаку на сверстников и педагогов с использованием взрывных устройств и стрелкового оружия. Погибли 13 человек, еще 23 получили ранения. Нападавшие покончили с собой. Атака повлияла на последующие случаи нападения на учебные заведения, а название школы стало нарицательным.