Москва, , 14:41 — REGNUM Все российские граждане, задержанные или осуждённые за границей, могут получить дипломатическую помощь, ситуация с соблюдением их прав отслеживается в обязательном порядке. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 19 января журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пескова спросили, стоит ли перед МИД задача по возвращению на родину задержанных или заключённых в Белоруссии граждан России. По его словам, в таких ситуациях всем желающим российская сторона окажет необходимую помощь. Кроме того, тщательно отслеживается, чтобы законные права граждан соблюдались в обязательном порядке.

«Любой гражданин РФ, который под следствием, осужден или отбывает наказание в любом иностранном государстве, является поводом для заботы со стороны наших дипломатических представительств», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что иногда у задержанных есть более одного гражданства, и многие страны второе гражданство не признают. Ситуация предстаёт в несколько ином свете. Дипмиссии России к каждому гражданину относятся с особым вниманием.

Что касается задержаний в Белоруссии и соблюдения прав российских граждан, то каждый случай нужно рассматривать отдельно, нельзя в общем сказать, все ли права соблюдаются, отметил Песков.

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