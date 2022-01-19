Донецк, 19 января, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Глава МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова пригласила министра иностранных дел Германии Анналену Бербок посетить республику для того, чтобы дать объективную оценку ситуации в Донбассе. Ее слова приводит пресс-служба МИД ДНР.

Mid-dnr.su Наталья Никонорова

Как отметила Никанорова, глава МИД во время своего визита на Украину заявила о гнетущей гуманитарной ситуации в Донбассе и рассказала о намерении посетить подконтрольную Киеву часть Донбасса.

«Главе МИД ФРГ стоит серьезнее отнестись к принципу беспристрастности… Подобное заявление демонстрирует однобокий подход в оценке ситуации на гуманитарном треке», — сказала глава МИД ДНР.

Также она подчеркнула, что Бербок по какой-то причине не сказала о том, что Киев не выполнил ни одного своего гуманитарного обязательства в рамках переговоров в Минске.

«Если госпожа Бербок действительно хочет дать объективную оценку происходящему, то мы приглашаем ее посетить и Республики, а не только территории, подконтрольные Украине. Мы готовы обозначить весь спектр проблем, вызванных невыполнением Украиной своих обязательств по Комплексу мер», — добавила Никанорова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Украины ответственны за «ад», в котором оказались жители Донбасса, а украинских радикалов можно сравнить с норвежским нацистом Андерсом Брейвиком, который хладнокровно расправился с десятками людей.