Джакарта, 19 января, 2022, 14:30 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 1745 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

По состоянию на 19 января в Индонезии зарегистрировали 4 275 528 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 504 человека. Всего коронавирусом в стране переболели 4 120 540 жителей Индонезии.

За сутки от COVID-19 в Индонезии умерли девять человек. Всего эпидемия унесла жизни 144 192 человек.

На сегодняшний день первую инъекцию вакцины от коронавируса в Индонезии сделали 178,2 млн человек. Полную вакцинацию от коронавируса в Индонезии прошли 121,5 млн человек. Ревакцинацию в стране прошли 1 348 413 человек.