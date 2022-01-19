Кабул, , 14:30 — REGNUM Вечером 18 января в Мазари-Шарифе выстрелом в голову была убита гражданская активистка.

Убийство

По сообщению «Шафакна», местные источники в провинции Балх сообщают, что Ханифа Назари, активистка гражданского общества, была убита в результате нападения неизвестных вооруженных лиц в Мазари-Шарифе, административном центре провинции.

Силовики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Балхе пока никак не прокомментировали произошедшее.

Сообщения об убийствах активистов гражданского общества в Балхе поступали и прежде.