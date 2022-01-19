Москва, , 14:25 — REGNUM Тренд на сокращение вложений в американские облигации обусловлен, прежде всего, их высокими инвестиционными рисками из-за антироссийской политики США и направлен на повышение безопасности национальных финансовых активов Российской Федерации, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вложения России в казначейские облигации США в ноябре 2021 года составили всего лишь 2,5% от показателя 2018 года, причем 95% представляют собой краткосрочные вложений.

В некоторой степени объяснением указанной российской политики является инвестиционная логика.

Несмотря на то, что американские гособлигации рассматриваются как безрисковые финансовые инструменты, обеспеченные сильной валютой, реально их характеристики зависят от кредитно-денежной политики США.

А результаты этой политики в настоящее время неоднозначно проявляются в проблемах американского рынка. В первую очередь, это касается негативной долговой динамики и стремительной инфляции», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, объём вложений России в ценные государственные бумаги США по итогам ноября 2021 года сократился за месяц на $1,311 млрд и составил $2,409 млрд.

Читайте также: Россия вновь сократила вложения в ценные бумаги правительства США