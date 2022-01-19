Майкоп, , 14:24 — REGNUM В Адыгее возбуждено уголовное дело о незаконном изменении границ природного парка. В совершении преступления подозревается начальник регионального управления природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщили 19 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Парк Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Факт превышения должностных полномочий был выявлен сотрудниками управления ФСБ. Как установлено, в 2021 году на особо охраняемой территории природного парка были проведены строительные работы по возведению водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и городу Майкопу.

При этом был изменен гидрологический режим и самовольно снят слой почвы. Узнав об этом, начальник управления природных ресурсов издал приказ о внесении изменений границ природного парка, исключив из них более 3,4 га рекреационной территории. При этом ущерб от его действий составил более 6,270 млн рублей.