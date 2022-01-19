Варшава, , 14:23 — REGNUM Сейм Польши принял законопроект о специальных решениях по защите потребителей газа, который предусматривает замораживание цен на газ для тарифных потребителей и домохозяйств, а также введение механизма компенсации для продавцов газа. Об этом 19 января сообщает Polskie Radio.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что законопроект поддержал 441 депутат, при этом никто не высказался против. Согласно законопроекту, начиная с 1 февраля текущего года, ставка налога на добавленную стоимость на топливо и газ будет снижена с 23 до 8%. Это снизит стоимость природного газа для потребителей.

Данные меры предусмотрены в качестве борьбы с постковидным экономическим кризисом и ростом инфляции. Они закреплены в так называемом «Антиинфляционном щите мер».

Теперь, после принятия Сеймом, проект поступит на подпись президенту. После его подписи он примет юридическую силу закона.