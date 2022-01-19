Варшава, 19 января, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Сейм Польши принял законопроект о специальных решениях по защите потребителей газа, который предусматривает замораживание цен на газ для тарифных потребителей и домохозяйств, а также введение механизма компенсации для продавцов газа. Об этом 19 января сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Отмечается, что законопроект поддержал 441 депутат, при этом никто не высказался против. Согласно законопроекту, начиная с 1 февраля текущего года, ставка налога на добавленную стоимость на топливо и газ будет снижена с 23 до 8%. Это снизит стоимость природного газа для потребителей.

Данные меры предусмотрены в качестве борьбы с постковидным экономическим кризисом и ростом инфляции. Они закреплены в так называемом «Антиинфляционном щите мер».

Теперь, после принятия Сеймом, проект поступит на подпись президенту. После его подписи он примет юридическую силу закона.