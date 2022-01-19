Санкт-Петербург, 19 января, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский выразил обеспокоенность ситуацией, связанной с плохой уборкой снега и наледи в городе. Он заявил журналистам 19 января о желании городского парламента найти виновников возникшей проблемы.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

«Понятно, за всё ответственно правительство города, но нам, как депутатам, мы вот с коллегами обсуждали, и, в том числе, этот вопрос поднимался и на рабочей группе, очень важно понимать, кто конкретно ответственный за это», — отметил Александр Бельский.

По словам спикера, это осложняется тем, что в городе несколько направлений, в рамках которых убирается снег, а также несколько компаний, которые осуществляют эти работы. ЗакС намерен рассмотреть уже существующие санкции за плохую уборку снега и, если это необходимо, готов увеличить размеры штрафов.

Александр Бельский отметил, что в городе не хватает специальной техники, требуются дополнительные ресурсы. В связи с этим Законодательное собрание готово проявить инициативу по выделению дополнительных средств на приобретение техники и сопутствующих расходных материалов. Депутатам при этом необходимо четко знать, какая техника, в каком количестве нужна Петербургу.

Касательно созданной на этой неделе рабочей группы, председатель парламента заявил о проработке вопроса уборки города от снега совместно с органами исполнительной власти, которые совместно с депутатами вошли в состав рабочей группы.