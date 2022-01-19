Ереван, 19 января, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Министр экономики Армении Ваан Керобян, выступая 19 января в парламенте республики, отказался уйти в отставку, несмотря на то, что не выполнил данные ранее обещания. Трансляцию с заседания вела пресс-служба законодательного органа.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Шутка?!

Вопрос об отставке подняла депутат от оппозиционного блока «Армения» Арегназ Манукян. Она включила запись, где Керобян говорил, что в случае, если рост экономики страны не будет «двухзначным», то министр уйдёт в отставку.

«Заявления, которые я сделал, были всего лишь шуткой, — ответил глава минэкономки. — Конечно над этим можно и посмеяться».

Стоит отметить, что, по предварительным расчётам специалистов Международного валютного фонда, рост ВВП Армении по итогам 2021 года составит 5,5%. В правительстве республики полагают, что показатель достигнет 7%. При этом ВВП Армении в 2020 году упал на 7,6%.