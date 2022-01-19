Санкт-Петербург, 19 января, 2022, 14:46 — ИА Регнум. У семиклассницы произошел разрыв почки после того, как она ударилась об стул в школе в Приморском районе Петербурга. Полиция разбирается, каким образом ребенок получил тяжелую травму, и не было ли здесь злого умысла. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школьный класс

По данным ведомства, травмирование 13-летнего подростка произошло накануне днем в одной из школ на улице Авиаконструкторов. Глубокой ночью 19 января в полицию из детской городской больницы поступила телефонограмма о том, что накануне в 14:34 мск в тяжелом состоянии была госпитализирована 13-летняя девочка.

«По предварительным данным, травму девочка получила в школе от удара стулом. По данному факту полиция проводит проверку», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура Приморского района организовала проверку по факту травмирования учащейся. Надзорное ведомство проверяет исполнение законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и обеспечении их безопасного пребывания в школьном образовательном учреждении.

«При наличии оснований по результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — подытожили в прокуратуре.