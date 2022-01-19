Ньон, Швейцария, , 14:21 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) начала первый этап продажи билетов на матчи чемпионата мира — 2022 в Катаре. Об этом 19 января сообщает пресс-служба организации.

Чемпионат мира по футболу Fifa.com

Отмечается, что первый этап продаж продлится с 19 января до 8 февраля. В этот период желающие купить билеты смогут подать заявки на сайте ФИФА. Если число заявок будет больше количества мест, то билеты распределят путём жеребьёвки.

Второй этап состоится до жеребьёвки чемпионата мира, которая пройдёт 1 апреля.

Стоимость билетов на матчи группового этапа ЧМ-2022 для иностранных зрителей составит от 250 до 800 катарских риалов (от $69 до $220), для местных — 40 катарских риалов ($11).

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.