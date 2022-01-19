Тверь, 19 января, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Областную поддержку на улучшение жилищных условий получат молодые семьи Тверской области в 2022 году. Решение, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, принято 19 января на заседании правительства региона под председательством губернатора ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание правительства Тверской области

«Поставили задачу по увеличению объёмов финансирования по данному направлению. На очереди находится более 500 семей, в том числе многодетных, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. И мы эту задачу должны выполнять достаточно динамично. Если молодая семья имеет достойные жилищные условия, то она закрепляется на территории. Развитие потенциала региона без молодёжи невозможно», — прокомментировал Игорь Руденя решение журналистам.

В общей сложности в Тверской области в 2016—2021 годах государственной субсидией для улучшения жилищных условий воспользовались 873 молодые семьи. Все они приобрели жильё на территории Тверской области, в течение пяти лет после улучшения жилищных условий в семьях родилось 52 ребёнка. В 2022 году поддержку получат 164 семьи, в том числе 44 многодетных. Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.

В 2022 году социальные выплаты получат молодые семьи из 32 муниципальных образований Верхневолжья, в том числе 14 семей из Удомельского городского округа, 13 семьей из Твери, 11 из Лихославльского муниципального округа и Калязинского района, 10 из Ржева, семь из Торопецкого района.

На заседании также обсуждался вопрос о предоставлении дополнительных социальных выплат молодым семьям — участникам программы. Такие выплаты получают родители, если в течение года после получения основного жилищного сертификата у них родился (или был усыновлен) еще один ребенок. С 2022 года по поручению губернатора Игоря Рудени размер выплаты увеличен в два раза и составляет 20% от расчётной стоимости жилья (ранее 10%). Эти средства могут быть направлены на погашение части кредита либо на компенсацию затраченных собственных средств на приобретение или строительство жилья. Уже известно, что в 2022 году дополнительные социальные выплаты получат четыре семьи из Твери, Конаковского и Торопецкого районов, Лихославльского муниципального округа.

Глава региона поставил задачу расширить количество получателей данной меры поддержки, в том числе через введение дополнительных критериев при их отборе.