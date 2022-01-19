Москва, , 14:19 — REGNUM В основе падения российского фондового рынка лежат политические факторы, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

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«Разногласия между Россией и Западом повышают вероятность принятия жёстких санкций против нашей страны, что приводит к распродаже активов.

Кроме этого, стоит отметить, что основными держателя активов являются не резиденты из США, Великобритании и иных западных стран.

Как раз политическое давление этих стран вынуждает эти страны играть против России, распродавая свои активы, за счет чего наблюдается обвал фондового рынка РФ», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, индекс Московской биржи 18 января опустился ниже 3500 пунктов, показав рекордный откат с марта-апреля 2020 года.

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