Пермь, 19 января, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В Пермском крае в дежурные службы поступили анонимные сообщения о минировании зданий учебных учреждений. Правоохранители проверяют эти сведения и устанавливают автора. Об этом сообщают СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный террор

Соцсети распространили информацию о том, что анонимные угрозы получили школы Березников. По данным источника портала properm.ru, речь идет о 30 образовательных учреждениях.

В Перми угрозы поступили в адрес школ №2, 6, 10 и 17. Пришлось проводить эвакуацию школьников и персонала.

Напомним, 10 января из-за угрозы взрыва в столице Прикамья эвакуировали гимназию. Проверка показала, что сообщение о готовящемся теракте было ложным.