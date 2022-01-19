Нижний Новгород, , 14:16 — REGNUM В 2021 году в Нижегородской области родился 26 361 ребенок, что на 1 488 детей или на 5,3% меньше, чем в 2020 году. Об этом заявила руководитель регионального управления ЗАГС Ольга Краснова на пресс-конференции сегодня, 19 января.

В роддоме Kremlin.ru

По её словам, за минувший год в регионе появились на свет 13 582 мальчика и 12 777 девочек.

Также она сообщила, что чаще всего дети у нижегородцев рождались в июле и феврале.

Краснова отмечает, что Артем и София остаются самыми популярными именами для новорожденных в Нижегородской области уже второй год подряд — в минувшем году так назвали 720 появившихся на свет мальчиков и 629 девочек.