Махачкала, , 14:12 — REGNUM Мужчины села Хушет в Дагестане несколько часов несли на носилках беременную женщину до ближайшего медпункта. Женщине стало плохо и потребовалась срочная помощь, однако в этом селе нет ни врача, ни медпункта. Пришлось в срочном порядке транспортировать пациентку в соседнее село.

Горы

Несколько жителей Хушета взялись доставить женщину в медучреждение по узкой горной тропе, идущей вдоль обрыва. Мужчины несли беременную по очереди, по дороге подбадривая её. Их труд оказался не напрасным — ребенка спасли, женщину прооперировали.

https://www.instagram.com/tv/CY2AnpwKlEJ/

Видео процесса транспортировки беременной появилось на странице eho_dagestana в соцсети Instagram.

«Двум мужчинам нести на носилках по такой дороге больного очень тяжело, Зимой больных на носилках носим. Мы вроде тоже граждане Российской Федерации. Особо важным для нас является медицинская помощь. Наши женщины рожают прямо у себя дома, больных доставляют на носилках, оставляя при этом 7−10 км. Зимой вообще невозможно. Сходят снежные лавины. У нас дорога на пять-шесть месяцев закрывается полностью», — приводит слова местных жителей администратор страницы.

Видеокадры прокомментировали в дагестанском минздраве. По данным ведомства, в селении Хушет проживают около тысячи жителей. Врач оттуда уволился, нового найти не удалось. Для лечения больных из села применяют транспортную авиацию. На этот раз она была занята.

«Село Хушет небольшое, там даже тысячи человек не живет. Раньше там был врач, но потом он уволился, а нового найти так и не удалось. Никто не хочет ехать в горы и работать в сложных условиях. Здесь есть площадка для вертолетов, но санитарная авиация и так занята», — приводит слова представителя минздрава NewsTracker.