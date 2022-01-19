Москва, 19 января, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Тема, которая обсуждалась в Женеве президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, — взаимодействие в борьбе с киберпреступностью. Об этом 19 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Таким образом он ответил на вопрос про задержание хакерской группировки REvil и связи этого вопроса с переговорами с США.

«Это, собственно, взаимодействие в борьбе с киберпреступностью. Это та тема, которая обсуждалась в Женеве двумя президентами, и потом по решению двух президентов был запущен механизм консультаций между двумя странами, в котором принимают участие представители всех специальных ведомств с двух сторон. И в этом плане это чрезвычайно важно», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января 2022 года сотрудники ФСБ по просьбе США задержали участников хакерской группы REvil. Их обвиняют в вымогательстве и масштабной кибератаке на американские компании. По местам из деятельности и жительства проведены обыски: были изъято 426 миллионов рублей, 500 тысяч евро, 600 тысяч долларов США и 20 автомобилей премиум-класса.

Восемь предполагаемых членов хакерской группировки REvil были арестованы по решению суда в Москве.

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