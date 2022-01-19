Сеул, 19 января, 2022, 14:12 — ИА Регнум. На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом 19 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

AF.mil Военные США и Южной Кореи на совместных учениях

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По их словам, с 11 по 17 января коронавирус был выявлен у 566 человек.

В настоящее время инфицированные изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 5192.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 5805 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 705 902.

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