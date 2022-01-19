Кострома, , 14:50 — REGNUM В Костроме из-за ремонта моста через реку Черную и путепровода в микрорайоне Юбилейном будет ограничено движение общественного и грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Путепровод в микрорайоне Юбилейном Ирина Назарова

Новые правила вступят в силу с 29 января текущего года. С этого дня по переходу через железнодорожные пути не смогут ездить машины массой свыше 8 тонн и троллейбусы. В ночное время путепровод будет открыт только для пешеходов. На время ремонта будет изменён путь следования троллейбусов под номерами 1 и 3. Их последней остановкой станет микрорайон Черноречье.

Кроме этого, движение большегрузов по левому берегу Костромы будет запрещено с 5 утра до 23 часов вечера. Для водителей организуют специальные стоянки. В остальное время движение транзита будет осуществляться по улице Магистральной, автопешеходному мосту через Волгу и улицам Подлипаева, Ивана Сусанина, Калиновской и Галичской в прямом и обратном направлениях.

Первый заместитель главы администрации города Олег Болоховец попросил костромичей отнестись к неудобствам с пониманием:

«Не исключено, что затруднения в передвижении по городу будут и вместе с этим недовольство жителей. Но дальше откладывать капитальный ремонт инженерных сооружений нельзя. Их состояние за 40 с лишним лет эксплуатации близко к неудовлетворительному. Выполнение работ позволит спокойно ездить по мосту и путепроводу минимум 20 лет. Со своей стороны, мы намерены ежедневно мониторить ситуацию и в случае необходимости оперативно корректировать организацию движения. Будем прикладывать все усилия, чтобы минимизировать неудобства», — сказал чиновник.

Завершить ремонт инженерных сооружений планируется до 31 октября 2023 года. Работы будут проходить в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

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