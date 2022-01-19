Кострома, 19 января 2022, 14:50 — REGNUM В Костроме из-за ремонта моста через реку Черную и путепровода в микрорайоне Юбилейном будет ограничено движение общественного и грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
Новые правила вступят в силу с 29 января текущего года. С этого дня по переходу через железнодорожные пути не смогут ездить машины массой свыше 8 тонн и троллейбусы. В ночное время путепровод будет открыт только для пешеходов. На время ремонта будет изменён путь следования троллейбусов под номерами 1 и 3. Их последней остановкой станет микрорайон Черноречье.
Кроме этого, движение большегрузов по левому берегу Костромы будет запрещено с 5 утра до 23 часов вечера. Для водителей организуют специальные стоянки. В остальное время движение транзита будет осуществляться по улице Магистральной, автопешеходному мосту через Волгу и улицам Подлипаева, Ивана Сусанина, Калиновской и Галичской в прямом и обратном направлениях.
Первый заместитель главы администрации города Олег Болоховец попросил костромичей отнестись к неудобствам с пониманием:
Завершить ремонт инженерных сооружений планируется до 31 октября 2023 года. Работы будут проходить в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
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